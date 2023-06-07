ABD: İsrail’in bağımsız bir yargıya ihtiyacı var

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’deki tartışmalı yargı düzenlemesini eleştirmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris de İsrail demokrasisinin ‘bağımsız bir yargıya’ ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Geçen mart ayında Biden ülkedeki yargı reformu projesini eleştirmiş, İsrail Başbakan Netanyahu da Biden’a sert bir yanıt vererek “Karışmayın” demişti.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’den de benzer bir açıklama geldi.

“Amerika, ABD-İsrail ilişkilerinin temelini oluşturan değerleri savunmaya devam edecektir” ifadesini kullanan Harris, “Bu değerler arasında denge ve denetleme mekanizmaları üzerine inşa edilmiş olan demokrasilerimizi güçlendirmeye devam etmek ve bağımsız bir yargıya sahip olmak yer almaktadır” dedi.

İsrail’den tepki gecikmedi

Biden yönetiminin İsrail’in güvenliğine olan ‘sarsılmaz bağlılığını’ yineleyen Harris’e ilk tepki İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’den geldi. Cohen, Harris için şunları dedi:

“Tasarıyı okuyup okumadığını bilmiyorum, tahminimce okumamıştır. Reformla ilgili olarak kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu sorarsanız, tek bir madde bile söyleyemeyebilir.”

Ne olmuştu?

Netanyahu’nun önerdiği Yüksek Mahkeme reform paketinin ardından haftalarca süren sokak gösterileri düzenlenmişti.

Netanyahu, ülke içi ve dışındaki tepkilerin ardından reform tasarısını askıya almıştı.