ABD-İsrail, Güney Pars doğalgaz sahasını vurdu: İran'dan üç ülkeye saldırı kararı

İran, ABD ve İsrail’in Güney Pars Doğalgaz Sahası’na ve Aseluye kentindeki petrol rafinerilerine saldırdığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri, üç ülkede ‘ABD’yle bağlantılı beş tesisi’ vurarak misilleme yapacağını bildirdi.

İran Petrol Bakanlığı’na göre Güney Pars Doğalgaz Sahası’nın iki fazıyla, Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki petrol rafinerileri, ABD ve İsrail’in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Aseluyeh Kaymakamı İskender Pasalar, saldırı sonrası çıkan yangını kontrole almak vurulan bölgedeki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Can kaybı olmadığını belirten Pasalar, “Durum kontrolde ve Güney Pars ile Pars Özel Ekonomik Bölgesi itfaiyecileri yangını kontrol ediyor. Bir kriz yönetim merkezi kuruldu ve yardım sağlamak için gerekli önlemler alınıyor” dedi.

Dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri

İran ile Katar arasında paylaşılan Basra Körfezi’ndeki Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul ediliyor. Saha, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önemde.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Güney Pars Doğalgaz Sahası’nın hedef alınmasını ‘tehlikeli ve sorumsuz bir adım’ olarak nitelendirdi.

New footage shows large fires raging at the South Pars gas field in southern Iran following US/Israeli airstrikes.

İran üç ülkede beş tesisi vuracak: ‘Yöneticileriniz, dayatılan kararları seçti’

İran Silahlı Kuvvetleri saldırısı sonrası Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’da ABD’yle bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirdi.

Ardından siviller ve (tesislerde) çalışanlardan, bu tesisler ve çevresini tahliye etmeleri istendi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nce yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar, halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir.”

İran’ın vuracağını açıkladığı tesisler şöyle:

Suudi Arabistan: Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi

Birleşik Arap Emirlikleri: Al Hosn Doğalgaz Sahası

Katar: ABD enerji şirketi Chevron'la bağlantılı Masaiid Petrokimya Kompleksi, Masaiid Holding Şirketi, Ras Laffan Rafinerisi'nin bir ve ikinci fazları












