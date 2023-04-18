ABD, IŞİD’in Suriye’deki yöneticilerinden birinin öldürüldüğünü açıkladı

ABD, Suriye’de IŞİD yöneticilerinden Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’nin öldürüldüğünü açıkladı.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Ortadoğu ve Avrupa’da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan IŞİD yöneticisi ve operasyon planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdü” denildi.

Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği vurgulanırken, bu saldırının IŞİD’in yabancı ülke yetkililerini kaçırma planlarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirmesinin ardından yapıldığı belirtildi. ​​​​​​​