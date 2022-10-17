ABD: İran dronlarının Ukrayna’da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İran dron sistemlerinin Ukrayna’da Rusya tarafından askeri ve sivil hedeflere yönelik kullanıldığını söyledi.

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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel, ABD’nin daha önce İran’ın Rusya’ya dron sistemleri satmayı planladığını ve Rus ordusunun İran’dan bu sistemleri aldığını dünyaya ‘ifşa ettiğini’ söyledi.

AA’nın haberine göre Patel, “Rus operatörler bu sistemleri kullanmak için İran’a eğitim için gittiler. Bu sistemlerin askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlar var” dedi.

‘Rusya’nın tedarik sorununu ortaya koyuyor’

İran’la Rusya arasında ‘derinleşen ittifakın ortaya çıkardığı tehdidin bölge ülkeleri ve dünya tarafından yakından izlenmesi gerektiğini’ söyleyen Patel, “ABD, faillere karşı yaptırım uygulanmaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir” diye konuştu.

Dışişleri sözcüsü, Rusya’nın İran’ın yardımına muhtaç olmasının da Rus ordusunun yaşadığı tedarik sorunlarını ortaya koyduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında taraflardan herhangi birine silah satmadığını iddia etmişti.