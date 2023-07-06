ABD: İran Basra Körfezi’nde ticari bir gemiye el koydu

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları’nın Basra Körfezi’ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu açıkladı.

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ABD 5’inci Filo sözcüsü Komutan Tim Hawkins, el konulan geminin kaçakçılık yaptığının düşünüldüğünü belirtti.

AA’nın haberine göre ABD Donanmasının durumu izlediğini ve el koymaya müdahil olmamaya karar verdiğini belirten Hawkings, ABD kuvvetlerinin tetikte ve Ortadoğu’nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu kaydetti.

Söz konusu geminin bir imdat çağrısı yapmadığına dikkat çekilerek, kaçakçılık iddialarının muhtemelen doğru olduğu tahmininde bulunuldu.