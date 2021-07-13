ABD ilaç dairesi: J&J aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının nadir görülen nörolojik bir bozukluğa yol açabileceği ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Tek doz halinde kullanılan Johnson&Johnson aşısının, nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları sonrası ABD ve AB’de uygulanması durdurulmuş, aşıların etiketine ‘kanda pıhtılaşmaya yol açtığına’ dair bir uyarı eklenmişti. Daha sonra aşının kullanımına tekrar yeşil ışık yakılmıştı. Ancak Danimarka gibi ülkeler, aşıyı kullanım programlarından çıkarmıştı.

Corona virüsüne karşı yüzde 66 etkili olduğu duyurulan aşı, şimdi de nörolojik bir hastalık olan Guillain-Barre Sendromu (GBS) ile ilgili gündeme geldi.

FDA’nın GBS ile ilgili yaklaşık 100 vakayı incelediği, Johnson&Johnson aşısı ile arasında net bir bağ kurulamamakla birlikte ‘ufak ama mümkün’ bir riski taşıyabileceğine karar verdiği kaydedildi.

GBS’nin sinir sistemine saldırdığı, düzensiz kalp atışlarına, nefes almada zorluk ve bir dizi başka soruna neden olduğu kaydediliyor.

GBS rahatsızlığı ile ilgili şimdiye kadar bildirilen vakaların genellikle 50 yaş ve üstü erkeklerde görüldüğü, aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra semptomlar geliştiği bildirildi.

Uzmanlar ise, Johnson&Johnson aşısı ile GBS arasındaki olası bağlantıyı tartışmaya devam edeceklerini, ancak şu anda aşının hala güvenli ve etkili olduğunu, potansiyel faydalarının risklerden daha ağır bastığını belirtiyor.