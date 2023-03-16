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Yaramazlara biraz batar!

ABD genelkurmay başkanı: Rus pilotun İHA’mıza kasıtlı çarptığından emin değiliz

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus pilotun Karadeniz üzerinde ABD’nin insansız hava aracına (İHA) karşı saldırganlığının görüntülerde açık olduğunu ancak İHA’ya kasıtlı çarptığından emin olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.


Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD MQ-9 keşif ve istihbarat İHA’sına önleme yaptığı sırada uçaklardan birinin İHA’yı çarparak düşürmesine yönelik tartışmalar basın toplantısında gündeme geldi.

Rusya’nın ABD İHA’sını düşürmesinin kasıtlı olup olmadığının sorulması üzerine Milley, önlemenin ve İHA’ya karşı oldukça saldırgan davranışın kasıtlı, gayri profesyonel ve tehlikeli olduğunu söyledi.

ABD’li general, “Elimizde görüntülü kanıt var. Buradaki kasıt konusunda şüphe yok ancak uçağın fiziksel temasının kasıtlı olup olmadığı konusunda emin değilim. Bunu tespit etmeye çalışacağız. Bu noktada kesin bir şey yok” dedi.

Rusya, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü

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