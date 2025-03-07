ABD eski Kanadalı sporcunun başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD, Kanadalı eski olimpik kayak sporcusu Ryan James Wedding’in başına 10 milyon dolar (yaklaşık 364 milyon 615 bin lira) ödül koydu.

Ryan James Wedding. Fotoğraf: ABD Dışişleri Bakanlığı

Ödül Wedding’in yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşımı karşılığında verilecek. Hükümet yetkilileri ve çalışanları ödülden yararlanamayacak.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla aranan ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘en çok arananlar’ listesinde bulunan Wedding’in Meksika’da yaşadığı düşünülüyor.

En son 2002’de Utah’ın Salt Lake kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları’na katılan Wedding spor kariyerinden sonra suç dünyasına yöneldi.

Kanadalı eski sporcu, Güney Amerika’dan Kanada’ya kokain tedariki ve nakliyesini koordine eden suç örgütüne liderlik yapmakla suçlanıyor.

Wedding hakkında bir başka iddianamedeyse 2023’te Kanada’nın Ontario eyaletinde bir aileden iki kişiyi öldürülmesini yönetmek, Mayıs 2024’teyse Kanada’da bir başka kurbanı uyuşturucu borcu nedeniyle öldürülmesi emrini vermekle suçlanıyor.