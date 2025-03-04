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ABD'nin 'en büyük insan kaçakçıları'na operasyon: 'Turko' tutuklandı

ABD’de 20 bin kişiyi yasadışı yollardan ülkeye getirmekle suçlanan ‘en büyük insan kaçakçılığı’ örgütünün iki lideri tutuklandı.

Örgüt üyesi Helmer Obispo-Hernandez (fotoğrafta) aranıyor. Fotoğraf: ABD Adalet Bakanlığı

Suç örgütü 2019-2024 arasında yaklaşık 20 bin düzensiz göçmeni Guatemala’dan ABD’ye getirmekle ve her birinden ülkeye girişleri için 18 bin dolar ücret almakla suçlanıyor.


Örgütün iki lideri 28 Şubat’taki operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri ‘Turko’ lakaplı Eduardo Domingo Renoj-Matul, diğeriyse Cristobal Mejia-Chaj.

Helmer Obispo-Hernandez. Fotoğraf: ABD Savcılık Ofisi

Suçlamaları reddeden iki şüphelinin de nisandaki duruşmaya kadar tutuklu yargılanmalarına karar verdi.

Kasım 2023’te ABD’nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen trafik kazasında yedi göçmenin ölümü sorumlu olduğu değerlendirilen bir diğer örgüt üyesi Jose Paxtor-Oxlaj’sa gözaltında.

Bir diğer şüpheli Helmer Obispo-Hernandez’se aranıyor. Hernandez’in örgütte ‘teğmen’ ve ‘şoför ekibinin amiri’ olduğundan şüpheleniliyor.

İddianamede tutuklamaların ‘ülkenin en büyük ve en tehlikeli kaçakçılık örgütlerinden birini çökerttiği’ ifade ediliyor.

ABD’de Donald Trump’ın görevi devralmasından bu yana göçmenler ve göçmen kaçakçılarına karşı sert bir politika izleniyor.

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