‘1 metre ördürmem’ diyordu: Biden Meksika’ya yeni duvar inşasını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, başkanlık seçimleri sırasında şiddetle karşı çıktığı Meksika sınırına duvar örme politikasının aksine bir adım attı.

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Biden’ın Cumhuriyetçi selefi Donald Trump döneminde sınıra 400 milden fazla duvar inşa edilmiş, Biden’sa 2020’de seçildiği takdirde ‘bir metre daha’ duvar inşa etmeyeceğini vaat etmişti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre hızla artan göçü durdurmak amacıyla çok sayıda yasa dışı geçişin yaşandığı Teksas’ın güneyinde sınır duvarının yaklaşık 32 km uzunluğundaki kısmının inşa edileceği duyuruldu.

Yasa dışı sınır geçişlerinin sayısındaki artış, konuyu Biden için hassas bir konu haline getirdi.

Hükümet verilerine göre bu yıl sadece Rio Grande Vadisi bölgesinde 245 binden fazla geçiş yapıldı. Eylülünse rekor bir ay olması bekleniyor.

Döneminde 400 milden fazla sınır duvarı örülen eski Başkan Trump’sa Fox News’e verdiği demeçte “Bizim yaptığımız şeylerin hepsini yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Biden’ın katı sınır politikalarını yürürlükten kaldırarak ‘krize neden olduğunu’ belirten Trump, şimdi bunları yeniden uygulamaya koymak zorunda kaldığını söyledi.