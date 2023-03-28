ABD-Meksika sınırında yangın: 39 göçmen öldü

Meksika’nın ABD sınırına yakın bölgedeki göçmen merkezinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, basın toplantısında, Texas eyalet sınırı yakınındaki sınır kenti Ciudad Juarez’de bulunan Meksika Ulusal Göç Enstitüsü’nde yangın çıktığını belirtti.

AA’nın haberine göre Obrador, yangına ‘sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların’ sebep olduğunu savunarak, “Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, dün gece yarısı başlayan yangında 39 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, dört hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun ‘hassas ve ciddi’ olduğu kaydedildi.

Meksika, Covid-19 salgını döneminde ABD’nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.