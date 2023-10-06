Meksika’da göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 18 ölü

Meksika’nın güneyinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Kazada üç çocuk da hayatını kaybetti. Arşiv-Reuters

AA’nın haberine göre Oaxaca Başsavcılığı Oaxaca-Cuacnopalan otoyolunun 88’inci kilometresinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrildiği açıkladı.

Kazada üçü çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Oaxaca Devlet Sivil Koruma Koordinasyonu ölenlerin çoğunun Venezuelalı göçmenler olduğunu duyurdu.

Oaxaca Valisi Salomon Jara açıklamasında, kaza nedeniyle ‘derin’ üzüntü duyduklarını belirterek yaralılara tıbbi destek sağlayacaklarını bildirdi.