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Yaramazlara biraz batar!

ABD elçisinden izahat istendi

Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Fotoğraf: AA

Milley, cumartesi günü daha önce duyurulmamış bir ziyaret kapsamında Suriye’de YPG’nin kontrolündeki bölgede bulunan bir ABD askeri üssünü denetlemişti. 


AA’nın aktardığına göre Büyükelçi Flake, Suriye’nin kuzeydoğusuna ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Flake’den söz konusu ziyarete ilişkin ‘izahat istendiği’ kaydedildi.

AA’ya konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, şunları demişti: “General Milley, (ABD’li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye’nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi.”

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