ABD ateşkesin sonlanmasında Hamas'ı suçladı

ABD, İsrail’in kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde ‘insani ara’ kapsamındaki ateşkesin en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı.

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Gazze’de rehine takası ve insani yardıma imkan sağlayacak ateşkes 24 Kasım’da başlamıştı. 28 Kasım’da bitmesi planlanan ateşkes uzatılmış ve dün sona ermişti.

İsrail bunun üzerine yeniden kenti yoğun bir şekilde bombalamış ve en az 178 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında yeniden başlayan savaşı değerlendirdi.

AA’nın haberine göre ‘Washington’un ateşkesin yeniden yürürlüğe girmesi için İsrail, Mısır ve Katar ile birlikte çalıştığını’ ifade eden Kirby, yedi gün süren ateşkesin sona ermesinde Hamas’ı sorumlu tuttu.

Kirby, “Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi. Bu duraklamanın uzatılmasına yardımcı olabilecek rehinelerin listesini hazırlamakta başarısız oldular” dedi.