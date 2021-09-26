Abbas Güçlü: Yeni eğitim modelinin odak noktası sınavlar değil yetkinlik ve üretim olmalı

Görünen o ki eğitimde yeni arayışlar söz konusu. İnce ayarlar yapılacak. Bu ayarın nerede başlayıp, nerede biteceğini bilmiyoruz ama referansı mutlaka ve mutlaka akıl ve bilim olmalı, Anayasal çerçevede de milli ve manevi değerlerle desteklenmelidir…

Sınav bataklığı!

Yeni eğitim modelinin odak noktası sınavlar değil, yetkinlik ve üretim olmalıdır. (…)

Eğitim sistemimiz keşke umutları yeşertmeye yönelik olsa. Çıtayı sürekli yükseltse ve tıkandıkları noktada öğrencilere yeni umut kapıları açsa.

İşte o zaman gençlerimiz geleceğe bugünkünden çok daha umut bakar, aileler de bugünkünden çok daha mutlu olurdu…

Eğitimin, asli görevlerinden birisi de geleceğe umutla bakmamızı sağlamak olmalıdır.

Abbas Güçlü’nün yazısı