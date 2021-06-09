Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Sınav ve diploma odaklı eğitimin iflas ettiğini görmemek için neden direniyoruz?

Mevcut sınav sistemi, umut tacirliğine dayanıyor ama uzun ömürlü değil.

Herkese sınav hakkı tanınarak, sanki doğru bir şey yapılıyormuş gibi gözüküyor ama derin hayal kırıklıkları yaşatılıyor.


Mevcut sınav sisteminin doğru, adil, seçici, yönlendirici, güvenilir ve en önemlisi de ülkemizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayıcı ve yönlendirici olduğunu kimse söyleyemez. Yapılan anketler ve gelinen son nokta ortada!

Sınav ve diploma odaklı eğitimin iflas ettiğini görmemek için hâlâ neden direniyoruz?

Abbas Güçlü’nün yazısı

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Devlet 16 yıllık yasağın gerekçesini açıklayamadı; süre istedi

Türkiye’ye girişi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Dünya Uygur Kongre Başkanı Dolkun İsa’nın ilk duruşması görüldü. İçişleri Bakanlığı’nın avukatı mahkemeye İsa’yı 16 yıldır suçladığı gerekçe ile ilgili bir belge sunamadı ve “Biz henüz hazırlanamadık, süre istiyoruz” dedi. İsa’yı vekaleten duruşmaya katılan avukat İlyas Doğan duruşmanın detaylarını Diken’e anlattı ve “İçişleri bakanlığının kendi tezini destekleyecek belge dosyada yok” dedi.