Abbas Güçlü: Sınav ve diploma odaklı eğitimin iflas ettiğini görmemek için neden direniyoruz?

Mevcut sınav sistemi, umut tacirliğine dayanıyor ama uzun ömürlü değil.

Herkese sınav hakkı tanınarak, sanki doğru bir şey yapılıyormuş gibi gözüküyor ama derin hayal kırıklıkları yaşatılıyor.

Mevcut sınav sisteminin doğru, adil, seçici, yönlendirici, güvenilir ve en önemlisi de ülkemizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayıcı ve yönlendirici olduğunu kimse söyleyemez. Yapılan anketler ve gelinen son nokta ortada!

Sınav ve diploma odaklı eğitimin iflas ettiğini görmemek için hâlâ neden direniyoruz?

Abbas Güçlü’nün yazısı