Abbas Güçlü: Sandık bilinci

Oy kullanmak, en temel vatandaşlık görevlerinden biridir. Tıpkı Milli ve manevi değerlere sahip çıkmak, vergi vermek, yasalara uymak gibi…

Rahmetli Demirel “Ortada sandık varsa gerisi teferruattır. Su akar yolunu bulur” derdi.

Çevremizdeki bazı ülkelere bakınca bu sözlerin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Cumhuriyete, demokrasiye, sandığa geç kavuşsak da onu sevdik, bağrımıza bastık, her seçimde sandığa koşa koşa gittik.

Eminiz ki bugün yine öyle olacaktır. Olmalı da…

Seçimlerde en yakınlarımız da olsa seçmeni özgür iradesiyle, vicdanıyla baş başa bırakmak gerekir.

Demokrasinin güzelliği de burada.

Kampanyalar yapılır, sözler söylenir, sonrası özgür iradeye kalmıştır.

Liderler, başkan, muhtar ve encümen adayları, yaptıklarını, yapacaklarını anlattılar, bize düşen görev de sandığa gitmek, oyumuzu vermek ve çıkan sonucu alkışlamaktır…

Bu yüzden, “Benim bir oyum neyi değiştirir ki” demeden mutlaka ve mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kullanın.

Abbas Güçlü’nün yazısı