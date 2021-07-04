Abbas Güçlü: En doğru lise hangisi?

LGS sonuçları açıklandı. Kafalar daha da karmakarışık hale geldi.

Hemen herkes “Hangi lise?” sorusuna cevap arıyor.

İstediği liseye girebilecek öğrenci sayısı üç beş bini geçmez. Diğerleri ise çaresiz.

Hayalleri ile puanlarının yettiği okullar çok farklı.

İşte bu noktada, girilebilecek en iyi liseyi seçmek en doğru olanı.

En çok merak edilen konulardan biri de tercih sıralamasında hangi kriterin önemli olduğu?

Puan mı, yüzdelik dilim mi, sıralama mı yoksa çok daha farklı etkenler mi?..

Kimi puan diyor kimi de yüzdelik dilim ya da sıralama. Hepsi de önemli ama en önemlisi istek sırasıdır.

Sıralama yaparken her türlü ayrıntı çok önemli. Ne kadar çok bilgi olursa, o kadar sağlıklı bir sıralama söz konusu olur.

Sıralama yaparken tüm detaylar tartışılır ama istek sırası hiç gündeme gelmez.

Oysa en önemli olan odur.

Örneğin, puanı düşük diye, en çok istediğimiz bölümü bir alt sıraya itmek doğru bir seçenek değildir!

İsteğe göre bir sıralama yaptıktan sonra Türkiye ve il sıralamaları ile tercihlerde en yakın tahmin mümkün. Bu yüzden il ve Türkiye sıralamaları mutlaka açıklanmalıdır. Hem de son üç yıla ait veriler açıklanmalı ki yıllara göre değişim de görülebilmelidir.

Abbas Güçlü’nün yazısı