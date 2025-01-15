Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Devlet üniversitelerinde okumak bile lüks

warning
Okura not:

Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Öğrenim ücretleri ve yaşam giderleri artık öylesine pahalı hale geldi ki, devlet üniversitelerinde okumak bile lüks oldu. Öğrencilere verilen burslar, barınmaya, yemeğe ve ulaşıma yetmez hale geldi. Ailelerinden gelen cep harçlıkları ile ay sonunu getirmek için de her türlü fedakârlığa katlanmaları gerekiyor… 


Özel okullarda ya da vakıf üniversitelerinde okumak için ise adeta servet gerekiyor. Gelecek öğrenim yılına yönelik ücretleri karşılamak, pek çok aile için altından kalkılamayacak bir yük haline geldi. Peki bu kimin umurunda? 

Kapısında öğrenci bekleyen kolejler, sanki bu ülkede yaşamıyorlar gibi, sanki bugüne kadar velilerin desteği ile bu noktaya gelmemişler gibi “giden gider kalanlar bize yeter” dayatması içerisindeler. 

Bu ekonomik şartlar ve bu bakış açısı, mecburiyetten kaynaklanan öğrenci kaçışını daha da artırmanın ötesinde bir işe yaramayacaktır. O okul velilerinin pek çoğu gelecek öğretim yılı için arayış içerisindeler.

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

Özdağ: Toplum AKP'nin 28 Şubat'ını yaşıyor

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Şimdi toplum bir anlamda AKP’nin 28 Şubat’ını yaşıyor… Hukuki bozulma sadece muhalefeti değil, iktidar yanlılarını da rahatsız ediyor” dedi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: İki kişi gözaltında

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 801 kilogram metamfetamin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ve kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucuya el kondu. Narkokapan-Ankara: 178 şüpheli daha tutuklandı