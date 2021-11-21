Abbas Güçlü: ‘Biz üniversite açtık ama gençler gitmek istemiyor’ algısı oluşturmak…

Maalesef üzülerek görüyorum ki eğitim konusunda bunca yılın birikimiyle yaptığınız pek çok uyarı maalesef ne MEB’de, ne YÖK’te ne de devletin eğitim politikalarını hazırlayıp, yöneten diğer birimlerinde hiç dikkate alınmıyor. (…)

Eski ve nispeten oturmuş birkaç üniversitemizi ayrı tutarak (gerçi bunlar da hızla erozyona uğruyorlar) genelde her ile birkaç tane, hatta bazı büyük ilçelere de sürekli açılan üniversitelerimizden devletin öncelikli beklentisinin şunlar olduğunu düşünüyorum:

Liseden mezun olan fakat herhangi bir üniversiteye giremeyen öğrenci sayısını azaltmak

Her yıl üniversitelerde boş kalan, tercih edilmeyen yüz binlerce kontenjan nedeniyle ‘Biz üniversite açtık ama gençler üniversiteye girmeyi istemiyorlar’ algısını oluşturmak

Bu üniversitelere açılan akademik ve idari kadrolara, liyakat değil de ‘yakınlık’ esasıyla bir sürü eşi, dostu, yandaşı atamak suretiyle istihdama bu şekilde katkı sağlamak

Abbas Güçlü’nün yazısı