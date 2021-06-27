Abbas Güçlü: Ah ÖSYM ah! Yine ezdin geçtin

ÖSYM, yine ezdin geçtin.

Sınavlardaki amacın, en iyi öğrencileri seçmek mi yoksa gençlerimizi değersizleştirmek mi?

Yüzde 15-20 için yüzde 85’i yerin dibine sokmak ne kadar doğru?

Sorular, yine, ortalama lise öğrencilerine göre değil, en iyi okullara göre hazırlanmış.

Mezun olduğu okulun en iyileri bile patır patır dökülürse hiç şaşırtıcı olmaz.

Sorun o öğrencilerin yeterince çalışmamaları değil, aldıkları dersler ile sorulan sorular arasındaki orantısızlık!..

Özellikle matematik sorularını çok iddialı olmayan liselerden mezun olan adaylardan kaçı verilen sürede çözer?

Cevabını samimiyetle biz verelim:

Yüzde 90’ı çözemez!

Hele ki pandemi dönemi öğrencileri, hele ki meslek lisesi, imam hatip ve tabela Anadolu lisesi mezunları.

Onlara ne verdik ki ne istiyoruz?..

Ayırt edici zor sorular olmaz mı?

Elbette olur ama bu sınava sadece ‘nitelikli’ okul öğrencileri ve yeni mezunlar girmiyor. Fen liseleri ve kolejlere göre hazırlanmış yeni nesil testleri, mezuna kalan eski adaylar ile meslek lisesi, imam hatip ve tabela Anadolu lisesi mezunları nasıl çözecek?..

Ne olur birazcık insaf!..

Abbas Güçlü’nün yazısı