ABB, Merve Akpınar’ın ‘ilhamıyla’ Şanlıurfa’da spor kulübü kuruyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın” denilerek dışlanan 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar’ın ‘azim ve başarısının ilhamıyla’ EGO Spor Kulübü’ne ‘kardeş olacak’ Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü’nün kuruluşuna hazırlandıklarını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Akpınar, spora başladığı zaman çevresindeki kişilerin bunu yadırgayıp engellemeye çalıştığını anlattığı videoyla gündeme gelmişti.

DHA’ya konuşan sporcu, şunları söylemişti: “İlk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben de ‘Hayır ben neden oynamayayım’ dedim. O zaman kendime bir söz verdim. ‘Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim’ diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum.”

Akpınar’ın sözleri birçok kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medyadan küçük sporcuya destek yağdı.

Yavaş, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Merve’nin azim ve başarısının ilhamıyla EGO Spor Kulübümüze kardeş olacak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşuna hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki #MerveAkpınar’ın gücü ve inancı tüm kadınlara ses, yollarına umut olacak.”