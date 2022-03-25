AB ve ABD’den Rusya’ya karşı ortak bildiri: Ek önlemlere hazırız

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının doğurduğu sonuçları ele alarak ortak duruş sergiledikleri bir bildiri yayımladı.

AB ve ABD tarafından, ABD Başkanı Joe Biden’ın da katıldığı AB Liderler Zirvesi’nde kabul edilen ortak bildiriye göre, liderler Rusya’nın Ukrayna’daki ‘sebepsiz’ ve ‘haksız’ askeri saldırganlığını ele aldı.

Rusya ve Belarus’a ekonomik maliyetler yüklemeye yönelik adımların yanısıra ek önlemler almaya ve yaptırımları aşma girişimlerini durdurmaya hazır olduklarında hemfikir olan liderler, sığınmacılara ev sahipliği yapan komşu ülkeler dahil insani yardım sağlamaya devam etmeyi taahhüt etti.

Liderler, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı da dahil vahşet kanıtlarını toplamaya yönelik devam eden çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, enerjide Rusya’ya bağımlılığı azaltmak, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak ve dünya çapında gelişen gıda güvenliği ihtiyaçlarına cevap vermek için işbirliğine karar verdi.

Liderler ayrıca Ukrayna, Moldova ve doğu ortaklığı bölgesinde demokrasiyi güçlendirmenin önemi konusunda da fikir birliğine varırken, transatlantik güvenlik ve savunmayı geliştirmenin önemini vurguladı.