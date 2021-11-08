AB uzun dönem bütçesinin üçte birini iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) iklim değişikliğiyle mücadele için yıllık 470 milyar avroluk yatırıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 2021 Bütçe Konferansı’nda konuşan Von der leyen, AB’nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesiyle ‘Yeni Nesil AB’ adlı ekonomik kurtarma programının 2,1 trilyon avroyu bulduğunu söyledi. Bu kaynakla çevre ve dijital dönüşüm gibi alanlara öncelik vereceklerini söyledi.

Von der Leyen, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla adım atılması gerektiğine işaret ederek, “İklim değişikliğiyle mücadele için yıllık 470 milyar avroluk yatırıma ihtiyacımız olduğunu öngörüyoruz. Bu nedenle AB’nin uzun dönem bütçesi ve kurtarma programındaki fonların yüzde 30’u iklim değişimi alanına tahsis edildi” dedi.

Dijital dönüşümün önemine dikkati çeken von der Leyen, pandeminin Avrupa’nın teknolojik yenilik ve yatırımlarda küresel rakipleriyle aynı seviyede olmadığını ortaya koyduğuna işaret ederek bu açığın kapanması gerektiğinin, AB bütçesinin buna katkı sağlayacağının altını çizdi.

Avrupa Komisyonu başkanı, AB bütçesinin, boyutu nedeniyle ciddi sorumluluk gerektirdiğini, harcamaların etkili, düzgün ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun gerçekleşmesinin önemini vurguladı.