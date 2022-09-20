AB, Ukrayna’ya ‘askeri yardım’ kararını ekimde alabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’ya askeri yardım kararını ekimde alabileceklerini söyledi.

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Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında New York’ta bulunan Borrell, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın ”Ukrayna’dan ihraç eden tahılın büyük çoğunluğunun AB’ye gittiği” iddialarına yanıt veren Borrell, ”Ukrayna’dan tahıl ihracatının çoğu ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Verilere bakın. İstatistiklere bakın. Ukrayna’dan ihracatının üçte ikisi Afrika, Ortadoğu ve Asya’ya gitti” dedi.

Borrell, AB’nin Ukrayna’ya askeri yardım kararına ilişkin de ”Ekimde AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bu kararı alabileceğimizi umuyorum… Ekimde dış işleri bakanları toplantısında masaya bir teklif getirebiliriz ve bu oldukça hızlı bir prosedür olur” değerlendirmesinde bulundu.

Josep Borrell, askeri yardımının neleri kapsayacağına ilişkinse detay paylaşmadı.