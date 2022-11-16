AB Komisyonu üç ülkenin Schengen bölgesine katılması yönünde görüş bildirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın Avrupa ülkeleri arasındaki sınır kontrollerini kaldıran Schengen bölgesine katılması yönünde görüş bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, düzenlediği basın toplantısında “Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan, Schengen bölgesine katılmaya hazır” dedi.

AA’nın Johansson sözlerine şöyle devam etti: “Yıllardır, bu üye devletler, salgın sırasında ve daha yakın zamanda Ukrayna’daki savaşın benzeri görülmemiş sonuçlarıyla karşı karşıya kaldıkları zamanlar da dahil olmak üzere, Schengen bölgesinin sorunsuz işlemesine önemli ölçüde katkıda bulundular.”

8 Aralık’ta içişleri bakanları toplantısında oylama yapılacağını bildiren Johansson, üç ülkenin Schengen sınırları içerisine dahil edilmesinin Konsey’de oybirliğiyle alınacak bir karar neticesinde mümkün olacağını söyledi.

‘Gerekli koşullar yerine getirildi’

Komisyon’dan gelen açıklamada da şunlar kaydedildi: “Bulgaristan ve Romanya 2011 yılında Schengen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamıştır. Aralık 2021’de Konsey, Hırvatistan’ın iç sınır kontrolleri olmaksızın Schengen bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini doğruladı.”

Schengen bölgesinde şu anda 26 ülke bulunuyor. Bunlar Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İrlanda ve Romanya dışındaki AB üyeleriyle AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn’dan oluşuyor. Bu ülkeler arasında vizesiz seyahat edilebiliyor.