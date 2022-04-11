AB, Aeroflot dahil 21 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı

Avrupa Birliği (AB), uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle 21 Rus havayolu şirketini kara listesine ekledi.

Fotoğraf: AA

Avrupa Komisyonu, Avrupa’da operasyon yasağı veya sınırlamasına tabi olan hava yollarını içeren AB Hava Güvenliği Listesi’nin güncellendiğini açıkladı. Güncellemeyle AB hava sahasında uçuşu yasaklanan havayolu şidrketi sayısı 117’ye yükseldi.

Uluslararası güvenlik standartlarını yerine getirmeyen firmaları içeren listeye, Rusya’da sertifikalandırılan, Aeroflot’un da yer aldığı 21 şirketin eklendiğini belirten Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, “Bu kararın Rusya’ya karşı başka bir yaptırım olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Teknik ve güvenlik gerekçeleriyle alınmıştır. Güvenliği siyasetle karıştırmıyoruz” dedi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’nın geçerli bir uçuşa elverişlilik sertifikası olmayan yüzlerce uçağın işletilmesine izin verdiğine işaret eden Valean, bunun uluslararası sivil havacılık anlaşmasını açık biçimde ihlal olduğunu vurguladı.

Rusya’nın yabancılara ait uçakları zorla yeniden kaydettirmesi ve geçerli uçuşa elverişlilik sertifikaları olmadan operasyonlarına izin vermesinin ciddi güvenlik endişelerine neden olduğu belirtildi.