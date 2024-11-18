AB, 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Avrupa Birliği (AB), eylülde 9,6 milyar avro (yaklaşık 342 milyar 129 milyon lira) dış ticaret fazlası verdi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’nin eylül uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

Buna göre AB’nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 212,6 milyar avro oldu.

İthalatsa yüzde 0,3 azalarak 203 milyar avroya düştü ve böylelikle birlik, eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler şöyle:

ABD: 45,6 milyar avro

Britanya: 28,5 milyar avro

Çin: 17 milyar avro

İsviçre: 16,3 milyar avro

Türkiye: 9,1 milyar avro

AB ülkelerine en fazla ihracat yapan ülkelerse şunlar: