AB, 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Avrupa Birliği (AB), eylülde 9,6 milyar avro (yaklaşık 342 milyar 129 milyon lira) dış ticaret fazlası verdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’nin eylül uluslararası ticaret verilerini yayınladı.
Buna göre AB’nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 212,6 milyar avro oldu.
İthalatsa yüzde 0,3 azalarak 203 milyar avroya düştü ve böylelikle birlik, eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.
Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler şöyle:
- ABD: 45,6 milyar avro
- Britanya: 28,5 milyar avro
- Çin: 17 milyar avro
- İsviçre: 16,3 milyar avro
- Türkiye: 9,1 milyar avro
AB ülkelerine en fazla ihracat yapan ülkelerse şunlar:
- Çin: 47,5 milyar avro
- ABD: 27,2 milyar avro
- Britanya: 13,1 milyar avro
- İsviçre: 11,3 milyar avro
- Türkiye: 7,9 milyar avro