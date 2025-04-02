AB, 36 bin gence Avrupa'yı gezmesi için ücretsiz tren bileti verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’nin de aralarında olduğu Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde yaşayan 18 yaşındaki gençlere Avrupa’da trenle seyahat için 36 bin ücretsiz geçiş kartı dağıtacak.

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AB Komisyonu’nun açıklamasına göre 36 bin seyahat kartı ‘DiscoverEU’ (AB’yi keşfet) programı kapsamında dağıtılacak.

Programa başvurular bugün başladı. Başarılı başvuru sahipleri 1 Temmuz 2025’le 30 Eylül 2026 arasında 30 gün boyunca Avrupa genelinde gezebilecek.

Başvuranların 1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 arasında doğmuş olması gerekiyor. Programa AB ülkelerinde ve İzlanda, Norveç, Sırbistan, Türkiye gibi Erasmus+ programına dahil ülkelerde yaşayanlar başvurabiliyor.

Başvurular 16 Nisan TSİ: 13:00’te sonlanıyor.