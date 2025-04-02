AB, 36 bin gence Avrupa'yı gezmesi için ücretsiz tren bileti verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’nin de aralarında olduğu Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde yaşayan 18 yaşındaki gençlere Avrupa’da trenle seyahat için 36 bin ücretsiz geçiş kartı dağıtacak.
AB Komisyonu’nun açıklamasına göre 36 bin seyahat kartı ‘DiscoverEU’ (AB’yi keşfet) programı kapsamında dağıtılacak.
Programa başvurular bugün başladı. Başarılı başvuru sahipleri 1 Temmuz 2025’le 30 Eylül 2026 arasında 30 gün boyunca Avrupa genelinde gezebilecek.
Başvuranların 1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 arasında doğmuş olması gerekiyor. Programa AB ülkelerinde ve İzlanda, Norveç, Sırbistan, Türkiye gibi Erasmus+ programına dahil ülkelerde yaşayanlar başvurabiliyor.
Başvurular 16 Nisan TSİ: 13:00’te sonlanıyor.