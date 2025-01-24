AA'nın 'Alparslan Kuytul gözaltına alındı' haberi 'yalan'mış

Anadolu Ajansı’nın (AA), Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın eski başkanı Alparslan Kuytul’un gözaltına alındığına dair haberi yalanlandı.

Alparslan Kuytul. Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ajans söz konusu haberi ‘Alparslan Kuytul gözaltına alındı’ başlığıyla servis etti, Diken dahil birçok haber sitesi de AA’yı kaynak göstererek yayınladı.

Ancak haber kısa süre sonra Kuytul tarafından yalanlandı.

X‘ten açıklama yapan Kuytul, AA’dan tekzip (düzeltme) istedi:

“Gözaltına alındığıma dair çıkan haberler yalandır.

Ben şu anda evimde kitabımı okuyorum. Ya başkasıyla karıştırılmış ya da bazı derin güçler bana gözdağı vermek için bu yalan haberi yayınlatmış olabilirler.

Bu yalan bilgiyi giren haber siteleri Anadolu Ajansı’nı kaynak göstermektedirler. Anadolu Ajansı derhal tekzip yayınlamalıdır!”

Kamuoyuna Açıklamamdır!



Gözaltına alındığıma dair çıkan haberler yalandır.

Ben şu anda evimde kitabımı okuyorum. Ya başkasıyla karıştırılmış ya da bazı derin güçler bana gözdağı vermek için bu yalan haberi yayınlatmış olabilirler.

Bu yalan bilgiyi giren haber siteleri Anadolu… — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) January 24, 2025

AA’dan tekzip: Sehven yer aldı

AA bunun üzerine tekzip yayınladı ve gözaltı bilgisinin haberde ‘sehven yer aldığını’ öne sürdü. Haberse ‘Başkentte izinsiz gösteri yapan 34 kişi gözaltına alındı’ diye düzeltildi.

Ajansın abonelerine servis ettiği haber şöyleydi: