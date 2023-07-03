AA anketi: Enflasyon yüzde 38’e düşecek

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor.

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AA Finans’ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran için enflasyon beklentileri yüzde 2,25-4,85 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20’ye ineceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32’den 42,07’ye geriledi.

Mayısta yıllık enflasyon yüzde 39,59 olarak ölçülmüştü. TÜİK’e göre mayıstaki aylık artışsa yüzde 0,04’tü. Bunda, geçen ay doğalgazın bedava olmasının etkisi bulunuyordu.

İstanbul Ticaret Odası iki gün önce, İstanbul’daki 12 aylık enflasyonu yüzde 55,19 olarak açıklamıştı. ENAG da 12 aylık enflasyonu yüzde 108,58, aylık enflasyonuysa yüzde 8,54 olarak hesaplamıştı.