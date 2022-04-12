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Yaramazlara biraz batar!

A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İsrail’e 1-0 yenildi


A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu sekizinci maçında deplasmanda İsrail’e 1-0 yenildi.

Fotoğraf: Reuters

Petah Tikva kentindeki HaMoshava Stadı’nda oynanan karşılaşmada İsrail’e galibiyeti getiren golü, 40’ıncı dakikada Shira Eliva attı.


Bu sonuçla grupta dördüncü yenilgisini yaşayan ay-yıldızlılar, 10 puanla dördüncü sırada kaldı. Yedinci maçında ilk galibiyetini alan İsrail ise ilk puanlarıyla tanıştı.

Fotoğraf: AA

Karşılaşmanın ardından konuşan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, “Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Mücadeleye galibiyet parolasıyla çıktık, pozisyonlar bulduk ancak bunları değerlendiremedik. Kalan maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

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