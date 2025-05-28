A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika'yla oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın, ABD ve Meksika’yla 7-11 Haziran’da oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
Aday kadro şöyle:
Kaleciler
- Altay Bayındır – Manchester United
- Berke Özer – Eyüpspor
- Muhammed Şengezer – RAMS Başakşehir FK
- Uğurcan Çakır – Trabzonspor
Defans
- Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe
- Eren Elmalı – Galatasaray
- Merih Demiral – Al-Ahli Saudi FC
- Mert Müldür – Fenerbahçe
- Mustafa Eskihellaç – Trabzonspor
- Samet Akaydin – Çaykur Rizespor
- Yasin Özcan – Kasımpaşa
- Yusuf Akçiçek – Fenerbahçe
- Zeki Çelik – AS Roma
Ortasaha
- Demir Ege Tıknaz – Rio Ave FC
- Hakan Çalhanoğlu – FC Internazionale Milano
- İsmail Yüksek – Fenerbahçe
- Kaan Ayhan – Galatasaray
- Okay Yokuşlu – Trabzonspor
- Orkun Kökçü – SL Benfica
- Salih Özcan – Borussia Dortmund
Forvet
- Arda Güler – Real Madrid CF
- Barış Alper Yılmaz – Galatasaray
- Can Uzun – Eintracht Frankfurt
- Deniz Gül – FC Porto
- İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe
- Kenan Yıldız – Juventus
- Kerem Aktürkoğlu – SL Benfica
- Mustafa Hekimoğlu – Beşiktaş
- Oğuz Aydın – Fenerbahçe