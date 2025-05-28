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Yaramazlara biraz batar!

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika'yla oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın, ABD ve Meksika’yla 7-11 Haziran’da oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

Fotoğraf: AA

Aday kadro şöyle:


Kaleciler

  • Altay Bayındır – Manchester United
  • Berke Özer – Eyüpspor
  • Muhammed Şengezer – RAMS Başakşehir FK
  • Uğurcan Çakır – Trabzonspor

Defans

  • Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe
  • Eren Elmalı – Galatasaray
  • Merih Demiral – Al-Ahli Saudi FC
  • Mert Müldür – Fenerbahçe
  • Mustafa Eskihellaç – Trabzonspor
  • Samet Akaydin – Çaykur Rizespor
  • Yasin Özcan – Kasımpaşa
  • Yusuf Akçiçek – Fenerbahçe
  • Zeki Çelik – AS Roma

Ortasaha

  • Demir Ege Tıknaz – Rio Ave FC
  • Hakan Çalhanoğlu – FC Internazionale Milano
  • İsmail Yüksek – Fenerbahçe
  • Kaan Ayhan – Galatasaray
  • Okay Yokuşlu – Trabzonspor
  • Orkun Kökçü – SL Benfica
  • Salih Özcan – Borussia Dortmund

Forvet

  • Arda Güler – Real Madrid CF
  • Barış Alper Yılmaz – Galatasaray
  • Can Uzun – Eintracht Frankfurt
  • Deniz Gül – FC Porto
  • İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe
  • Kenan Yıldız – Juventus
  • Kerem Aktürkoğlu – SL Benfica
  • Mustafa Hekimoğlu – Beşiktaş
  • Oğuz Aydın – Fenerbahçe

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