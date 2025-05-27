Milli takımların yeni sponsoru Arabica Coffee House

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Arabica Coffee House arasında milli takımların resmi sponsorluğu için anlaşma imzalandı.

Fotoğraf: AA

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki törene, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Arabica Coffee House kurucusu Sertaç Yalçın katıldı.

Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

* Yerli ve milli markalarımızdan Arabica Coffee House’la erkek ve kadın milli takımlarımız için sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Bu birlikteliğin hem federasyonumuza hem Türk futbolu adına hayırlı vesile olmasını diliyorum.

Yalçın da “Yüzde 100 yerli ve milli bir marka olarak milli takımlar sponsoru olmaktan büyük gurur duymaktayız. Bu bizim için bir reklam aracı ve başka bir şey değil” dedi.

Konuşmaların ardından anlaşmaya imza atılırken Hacıosmanoğlu, Yalçın’a milli takım forması hediye etti.

Arabica Coffe House

2014’te avukat Sertaç Yalçın ve mimar Elif Ülger’in kurduğu işletme ilk şubesini Ankara’daki Tepe Prime alışveriş merkezinde açtı.

Fotoğraf: Arabica Coffee House

Arabica Coffee House, üçüncü dalga kahve akımına ve butik hizmet anlayışına uygun ekipman ve demleme araçları kullanıyor.

İşletmenin Türkiye ve yurt dışında 181 şubesi bulunuyor.