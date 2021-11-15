95 günde 95 kez maraton koştu

28 yaşındaki ABD’li Alyssa Clark geçen yıl 95 günde 95 kez maraton mesafesini -42 kilometre 195 metre- koşarak bu mesafeyi üst üste en çok kat eden kadın unvanının sahibi oldu.

Fotoğraf: Alyssa Clark

Dünya rekorunun sahibi olmanın sevincini yaşayan Clark, donanmada görevli eşinin işi dolayısıyla İtalya’nın Napolii kentindeyken maratonlara katılmak amacıyla hazırlık yaparken pandeminin ardından da kısıtlamaların başladığını, yarışların iptal edildiğini anlattı.

Clark şunları söyledi: “Ben de yarış olmazsa kendim koşarım diye düşünerek 31 Mart 2020’de koşmaya başladım. İki hafta süreceği söylenmişti başta ama uzatıldı. 14-15 gün koşma planı yaparken devam ettim. Başladığımda bu kadar fazla koşabileceğimi düşünmemiştim. Ama 95 gün üst üste koştum. Bunu başarabildiğime hala inanamıyorum. Çok mutluyum.”

25’inci günü geride bıraktığında rekorun kime ait olduğunu araştıran Clark, 2015 yılında Britanyalı Alice Burch’ün 60 gün üst üste maraton mesafesi koştuğunu görünce rekoru kırmayı hedefledi. Kendisine art arda 100 gün koşma hedefi koyan Clark, 96’ncı gün koşarken göğsünde bir ağrı hissetti. O ve kocasının Covid-19 testi pozitif çıktı ve ‘seri’yi 95’te bırakmak zorunda kaldı.

Ancak üst üte 95 gün koşmuş olması onun Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmasına yetti. Bundan sonra bu alanda yeni bir rekora imza atmak gibi niyeti olmayan Clark’ın hedefi Alabama ve Georgia arasındaki 540 kiometrelik ‘Pinhoti Trail’ adı verilen yolu tamamlamak.