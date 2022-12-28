9 soruda ev hayvanlarına çip uygulaması: Bakanlık yanıtladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan hayvanlara çip taktırmak isteyenler için açıklama geldi. Bakanlık hayvan sahiplerinin en çok sorduğu soruları yanıtladı.

Evcil hayvanların kayıt altına alınması uygulaması sürüyor. (AA)

Evcil hayvanlara çip taktırmak için son tarih olan 31 Aralık. Altı aydan büyük evcil kedi, köpek ve gelincikler için dijital kimliklendirmedeki yoğunluk nedeniyle ‘beyanname’ uygulaması getirildi.

Evcil hayvan sahipleri, 31 Aralık’a kadar yetkili kurumlara beyanname verdikleri takdirde 2023’te cezai işlemden muaf tutularak hayvanlarına mikroçip taktırabilecek.

Bu kapsamda, ev hayvanı sahipleri, yıl sonuna kadar beyanname ile müracaat etmeleri halinde herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan altı aydan büyük hayvanlarının çip ve kayıt işlemini tamamlayabilecek.

Konu hakkında en çok merak edilen dokuz soru ve yanıtı şöyle:

1- Altı aylıktan büyük ev hayvanları yılbaşına kadar kimliklendirilmezse ne olacak?

Yıl sonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası verilecek. Cezalar, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile doğa koruma ve milli parklar şube müdürlükleri tarafından uygulanacak. Altı aylıktan büyük kedi, köpek ve gelincikler il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra çip uygulanarak kayıt altına alınacak.

2- Çip tedariki ya da sistemsel sorun nedeniyle ev hayvanını kayıt altına aldıramayanlara ceza uygulanır mı?

Ev hayvanı sahiplerinin 31.12.2022 tarihine kadar il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine ‘beyanname’yle müracaat etmeleri halinde, çip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecektir. Hayvan sahipleri tarafından il/ilçe müdürlüklerinin yanı sıra serbest veteriner hekimlere de beyanname verilebilecek.

3- Çip nasıl uygulanıyor?

Kedi, köpek ve gelinciklere içinde 15 karakterli kod numarası bulunan çip, hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanıyor.

4- Çip ne işe yarayacak?

Sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu, çipin el terminaliyle okunmasıyla tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.

5- Kimliklendirilmeyen ev hayvanı nasıl tespit edilecek?

Çip takılmayan hayvanların tespiti, el terminalleri (çip okuyucular) vasıtasıyla yapılacak. Çip bulunmadığı tespit edilen ev hayvanları il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilecek, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince idari para cezası uygulandıktan sonra çip uygulanarak kayıt altına alınacak.

6- Ev hayvanı kaybolanlar ne yapacak?

Ev hayvanlarının kaybolması halinde yedi gün içerisinde il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmeli. PETVET’te hayvanlar kayıp olarak işaretlenerek sistemi kullanan bütün kullanıcılar tarafından görülecek ve bulunduğunda hayvan sahibine ulaşılabilecek.

7- Çipin hayvanın sağlığı açısından bir zararı var mı?

Deri altına uygulanan mikroçip pasif radyo dalgalarıyla çalışıyor, sürekli aktif değil. Çip, el terminaliyle radyo dalgası gönderildiğinde gönderilen radyo dalgasını yansıtarak çalışıyor. Dolayısıyla hayvana herhangi bir zararı bulunmuyor.

Ölüm ve sahip değişikliği

8- Ev hayvanı ölen kişi ne yapmalı?

Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekmektedir.

9- Sahip değişikliği nasıl yapılacak?

Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için ‘ev hayvanı sahip değişikliği belgesi’yle 60 gün içerisinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi gerekiyor.