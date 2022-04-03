87 kez aşı olup aşı kartlarını satmış

Almanya’da yaşayan bir adamın 87 kez Covid-19 aşısı olup bu sayede edindiği aşı kartlarını sattığı ortaya çıktı.

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Saksonya eyaletinde yaşayan 61 yaşındaki adamın adı açıklanmadı. Alman Kızılhaçı’nın şikayeti üzerine hakkında soruşturma açılan adamın bazı günler günde üç doz aşı olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre bu kişi, aşı olmak için başvurulması gereken sitelere, aşı olmamış gibi gösteren boş kartla başvurdu. Ancak aşı yaptırdıktan sonra kartın üzerindeki yazılarla oynayıp kendi adını sildi. Sonra aşı karşıtı birine kartı sattı ve o kişinin adını karta yazdı.

Polis tarafından sorgulanan bu kişi, eyaletteki birçok klinikte aşı yaptırdı. Her seferinde sağlık durumu, geçmişte geçirdiği hastalıklarla ilgili yanlış bilgi verdi.

Sahte aşı kartlarını satmak suretiyle ne kadar para kazandığı henüz netleşmedi.

İlk aşısını Temmuz 2021’de olduğu belirtilen adamın daha fazla doz yaptırmış olabileceğinden endişe ediliyor. “Bilinen sayı 87” diyen polis sözcüsü, diğer eyaletlerin de haberdar edilip, inceleme yapmalarının istendiğini söyledi.