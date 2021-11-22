80 kişilik soygun: 25 araçla yolu kapatıp maskelerle içeri daldılar

ABD’de, maskeli 80 kişi San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki bir mağazayı ‘açıkken’ soydu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Soygunun adresi Walnut Creek kentinde, Broadway Plaza adlı alışveriş merkezindeki Nordstrom mağazasıydı. Cumartesi akşamki soyguna şahit olan NBC muhabri Jodi Hernandez, Twitter’da, onlarca kişinin mağazaya akın ettiğini, sokağın 25 araçla bloke edildiğini yazdı.

Polis, 80 kişi oldukları tahmin edilen grubun maske taktığını, ellerinde levyeler olduğunu, alışveriş yapan müşterilerin hayret ve korku dolu bakışları arasında mağazadaki çok sayıda malı çalıp dışarıda bekleyen, sokağı kapatmak için kullandıkları araçlarla oradan ayrıldıklarını açıkladı.

Polisin açıklamasına göre iki çalışana fiziki şiddet uygulandı, onlarca kişi kaçmayı başardı, sadece üç kişi yakalanıp tutuklandı. Çalışanların birine biber gazı sıkıldığı belirtilen açıklamada, “Kesinlikle organize bir soygun” ifadeleri kullanıldı.

Onlarca kişinin ellerinde çantalar, kutular, mücevher ve benzeri lüks eşyalarla ayrıldığı anların görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Cuma akşamı da San Francisco kentinde, lüks markaların mağazalarına camlar kırılarak girilmiş, lüks markaların ürünleri çalınmıştı.