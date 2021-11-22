Diken

Yaramazlara biraz batar!

80 kişilik soygun: 25 araçla yolu kapatıp maskelerle içeri daldılar

ABD’de, maskeli 80 kişi San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki bir mağazayı ‘açıkken’ soydu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Soygunun adresi Walnut Creek kentinde, Broadway Plaza adlı alışveriş merkezindeki Nordstrom mağazasıydı. Cumartesi akşamki soyguna şahit olan NBC muhabri Jodi Hernandez, Twitter’da, onlarca kişinin mağazaya akın ettiğini, sokağın 25 araçla bloke edildiğini yazdı.


Polis, 80 kişi oldukları tahmin edilen grubun maske taktığını, ellerinde levyeler olduğunu, alışveriş yapan müşterilerin hayret ve korku dolu bakışları arasında mağazadaki çok sayıda malı çalıp dışarıda bekleyen, sokağı kapatmak için kullandıkları araçlarla oradan ayrıldıklarını açıkladı.

Polisin açıklamasına göre iki çalışana fiziki şiddet uygulandı, onlarca kişi kaçmayı başardı, sadece üç kişi yakalanıp tutuklandı. Çalışanların birine biber gazı sıkıldığı belirtilen açıklamada, “Kesinlikle organize bir soygun” ifadeleri kullanıldı.

Onlarca kişinin ellerinde çantalar, kutular, mücevher ve benzeri lüks eşyalarla ayrıldığı anların görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Cuma akşamı da San Francisco kentinde, lüks markaların mağazalarına camlar kırılarak girilmiş, lüks markaların ürünleri çalınmıştı.

SON HABERLER

Yurtta ve dünyada hücum futbolu

İktisat politikalarındaki hataların sonuçlarını, aynı futbolda olduğu gibi hemen tabelada görmek mümkün. Dolayısıyla uzun vadede kendi kendimizi sonsuza kadar kandırma şansımız yok.

Helalleşme mi, ‘yeniden kuruluş’ mu?

Dün ‘devleti kuran’ parti, bugün ‘değişimin taşıyıcı aktörü’ olma iddiasında. Helalleşme ve yüzleşme AKP sonrası ‘yeniden kuruluş’ günlerinde geçmişin başarılarından ilham alırken hatalarından da ders çıkarmaya olanak verecekse değerli.

Kaderini çizemeyen kadın; Celile

Kadıköy Halk Tiyatrosu, pandemi günlerinin emeği ve ürünü ‘Celile, Nazım Hikmet’in Annesi’ oyunuyla, sahne üzerinde izleyicilere ‘namuslu’ bir metin sunuyor.

‘Helalleşme’ geçmişle bir hesaplaşmaya dönüşebilir mi?

Helalleşme, hepimizin anladığı biçimde dinsel içerikli bir kavramdır ve arkasında sıkça değinildiği gibi, asıl muhafazakar kesime yönelik bir eylem olacağı intibasını bırakmaktadır. Ancak bu kavram yüzleşmeyi de kapsar ve geçmişin suçları ile hesaplaşmayı ön plana çıkarır.

Boji’ye kumpası kim kurdu?

Bireysel vakaları bir gruba, bir partiye, bir ideolojiye, bir toplum kesimine mal etmek, o kesime akla hayale sığmayacak hakaretlerde, suçlamalarda bulunmak nereden bakarsanız bakın sorunlu bir yaklaşım.