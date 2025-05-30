78 kişinin öldüğü Grand Kartal yangını: İddianame kabul edildi

Bolu başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili 13 kişiye 1998’er yıl, 19 kişiye 22 yıl altışar aya kadar hapis edilen iddianame kabul edildi.

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21 Ocak’taki yangında 133 kişi de yaralanmıştı.

Bolu başsavcılığı yangına ilişkin iddianamesini tamamladı ve 19’u tutuklu 32 şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri yangından ‘olası kastla sorumlu’ tutuldu.

13 kişiye 78 kez ‘olası kastla öldürme’ ve ‘olası kastla kasten yaralama’ suçlamalarıyla 1998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

O isimler şunlar:

Otelin sahibi Halit Ergül

Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül

Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu

Halit Ergül’ün kızı Elif Aras

Otelin genel müdürü Emir Aras

Otelin müdürü Zeki Yılmaz

Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir

Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir

Gazelle Otel’in muhasebe müdürü Cemal Özer

Gazelle Otel’in muhasebe personeli Mehmet Salun

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener

İtfaiye müdür vekili Kenan Coşkun

İtfaiye eri İrfan Acar

22 kişiye de ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istendi.

O isimlerse şöyle:

Otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü

Mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver

İş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan

Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz

FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci

LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal

Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan

Eski Bolu il özel idaresi ruhsat ve denetim müdürü Mehmet Özel

İddianame kabul edildi.