78 kişinin öldüğü Grand Kartal yangını: İddianame kabul edildi

Bolu başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili 13 kişiye 1998’er yıl, 19 kişiye 22 yıl altışar aya kadar hapis edilen iddianame kabul edildi.
21 Ocak’taki yangında 133 kişi de yaralanmıştı.
Bolu başsavcılığı yangına ilişkin iddianamesini tamamladı ve 19’u tutuklu 32 şüpheli hakkında dava açıldı.
İddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri yangından ‘olası kastla sorumlu’ tutuldu.
13 kişiye 78 kez ‘olası kastla öldürme’ ve ‘olası kastla kasten yaralama’ suçlamalarıyla 1998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
O isimler şunlar:
- Otelin sahibi Halit Ergül
- Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül
- Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu
- Halit Ergül’ün kızı Elif Aras
- Otelin genel müdürü Emir Aras
- Otelin müdürü Zeki Yılmaz
- Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir
- Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir
- Gazelle Otel’in muhasebe müdürü Cemal Özer
- Gazelle Otel’in muhasebe personeli Mehmet Salun
- Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener
- İtfaiye müdür vekili Kenan Coşkun
- İtfaiye eri İrfan Acar
22 kişiye de ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istendi.
O isimlerse şöyle:
- Otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü
- Mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver
- İş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan
- Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin
- Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz
- FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci
- LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen
- Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli
- Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal
- Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan
- Eski Bolu il özel idaresi ruhsat ve denetim müdürü Mehmet Özel
İddianame kabul edildi.