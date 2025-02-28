76 yıllık Audi fabrikası gözyaşlarıyla kapandı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’a ait Audi markasının Belçika’nın başkenti Brüksel’deki 76 yıllık fabrikası gözyaşlarıyla kapandı.

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Audi, 2024 Temmuz’da lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8’in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı fabrikayı talebin düşmesi kapatacağını duyurmuştu.

İşçiler anahtarlara el koymuştu

2024 Eylül başında Volkswagen’in Brüksel’deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmemişti. Durumdan rahatsız olan işçiler, araçların anahtarlarına el koymuştu.

Alıcı bulunamadı

Audi’yse bu süreçte fabrika için yeni yatırımcı aramaya başlamış, 20’den fazla şirketle görüşmüş ama uygun alıcı bulunamamıştı.

Tazminat ve ikramiyeyle çözüldü

Şirket bunun üzerine işçilere yasal kıdem tazminatlarıyla birlikte hizmet süresine göre ikramiye verme kararı almıştı. İşçiler de anahtarları iade etmişti.

İşçiler gözyaşlarıyla veda etti

Fabrikada üretim bugün tamamen sona erdi. İşçiler fabrikaya veda etmek için ana girişte toplandı, bazı işçiler gözyaşı döktü.

1949’dan beri üretim yapılan fabrikada uzun süre Volkswagen modellerine odaklanılmıştı.

2004’te Audi modellerine geçilmiş, 2018’den itibarense elektrikli Audi e-Tron üretilmişti.

Modellerin üretimine Meksika’da devam edilecek.

Brüksel’in Forest belediyesinde yer alan fabrika 54 hektarlık bir alan üzerinde bulunuyor.

Tesisin gelecekte ne şekilde değerlendirileceği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Belçika’da ayrıca Vilvoorde’deki Renault fabrikası 1997’de, Anvers’teki Opel fabrikası 2010’da ve Genk’teki Ford fabrikası 2014’te kapanmıştı.