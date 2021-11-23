72 yıl sonra tecavüzden aklandılar

ABD’nin Florida eyaletinde, 1949 yılında genç bir kıza tecavüz etmekle suçlanan dört kişi aklandı. Ancak hiçbirinin ömrü bunu görmeye yetmedi.

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‘Groveland dörtlüsü’ diye anılacak Charles Greenlee, Walter Irvin, Samuel Shepherd ve Ernest Thomas insan kaçırma ve tecavüzle suçlandığında 16-26 yaşlarındaydı.

Thomas kısa süre sonra yüzlerce kez ateş edilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Diğer üç isim gözaltındayken dövülmüş, tamamı beyaz üyelerden oluşan bir jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Shepherd yeniden yargılanmak üzere mahkemeye götürülürken polis şefi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Kaçırmak ve tecavüz etmekle suçlandıkları Norma Padgett’in mahkemede söyledikleri çelişkili bulundu ancak jüri ‘elde delil olmadan’ karar verdi.

1954’te verilen idam cezası 1969 yılında müebbete çevrilen Irvin bir yıl sonra hayatını kaybetmişti. İdam cezası müebbet hapis cezasına çevrilen ve sonra şartlı tahliye edilen Greenlee de 2021’de yaşamını yitirmişti.

72 yıl sonra Florida’da bir hakim, ‘Groveland dörtlüsü’nün yanlış yargılama kurbanı olduğuna hükmetti. Dava tamamlanmadan hayatını kaybeden Ernest Thomas ve Samuel Shepherd’la ilgili suçlamalar düşürüldü. Charles Greenlee ve Walter Irvin’in aldığı cezalar iptal edilerek ikili aklandı.

Aileleri, haberi alınca duygulandığını belirterek, bu aklamanın benzer mahkumiyetlerin yeniden incelenmesini sağlayacağını umduğunu ifade etti

Thomas’ın yeğeni Aaron Newson, gözyaşları içinde şunları söyledi: “Umarım bu bir başlangıçtır çünkü birçok insan bu şansa sahip olmuyor. Birçok ailenin böyle bir fırsatı olmuyor. Umarım bundan sonra olur.”

Greenlee’nin kızı Carol Greenlee kararı duyunca çevresindekilere sarılarak, “Bir şeyin doğru olduğunu biliyorsan onun için mücadele etmelisin, ısrarcı olmalısın” dedi.

Dört ismin yaşadıklarının anlatıldığı ‘Devil in the Grove’ adlı kitap 2017’de eyalet yönetimi ailelerden özür dilemişti. 2019’da dört isim de ‘affedilmişti.’