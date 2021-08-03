70 yılda bir ilk: Dişi makak maymunu erkeğe meydan okudu, alfa oldu

Japonya’da bir doğa koruma alanında primatlar dünyasında nadir görülen bir olay yaşandı: Dokuz yaşındaki dişi bir makak maymunu 677 makaktan oluşan topluluğun alfası oldu.

Ataerkil düzene dur diyen Yakei. Fotoğraf: Takasakiyama Natural Zoological Garden

Kyushu adasındaki 70 yıllık doğa koruma alanının tarihinde ilk kez bir dişi makak alfa oldu.

Yakei isimli dişi makak maymununun zirveye çıkan yolculuğu, sürünün dişi alfası olmak için annesine saldırmasıyla başladı.

Takasakiyama doğal yaşam alanın sakini Yakei bununla da yetinmeyerek 10 kiloluk ağırlığıyla erkeklere de ‘kafa tutmaya‘ karar verdi. Haziran ayının sonunda topluluğun beş yıldır alfa erkeği olan 31 yaşındaki erkek makak Sanchu’ya meydan okudu ve bir güzel hırpaladı.

Doğal yaşam parkının yetkilileri duruma çok şaşırarak ‘fıstık testi’ uygulamaya karar verdi. Bu test için maymunlaırn önüne kuruyemişler bırakıldı ve kimin önce yiyeceğine bakıldı. Sanchu geri çekilerek ilk yeme hakkını Yakei’ye verdi. Bu da alfa konumunun doğrulanması anlamına geliyor.

Guardian’a konuşan park çalışanı Satoshi Kimoto, Yakei’nin o günden beri ağaçlara tırmanıp salladığını, bu güç göstersinin dişi maymunlarda çok nadir görülen bir davranış şekli olduğunu anlattı. Kimoto “Ayrıca kuyruğu havada dolaşıyor, bu da dişilerde çok nadir görülen bir davranış” dedi.