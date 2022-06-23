6’ncı Yargı Paketi yasalaştı

Kamuoyunda 6’ncı Yargı Paketi olarak bilinen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Kanunla yargıda hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Süresi üç yıl olacak.

Hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılması için en az üç meslek içi eğitim programına katılacak.

Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla TCK’de bu suçlar için belirlenen cezalar artırılıyor.

İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde ve bu amaçla yalan haber havadis yayan veya hileli yollara başvuranlar için ‘üç aydan iki yıla’ kadar olan hapis cezasının süresi ‘bir yıldan üç yıla’ kadar çıkarılıyor.

Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek.