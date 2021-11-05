66 saatlik görüntü incelenerek yakalandı: Adli kontrol şartıyla serbest

Samsun’un Bafra ilçesinde ölümlü kazaya sebebiyet veren traktör sürücüsü, jandarma ekiplerince 66 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.
AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalaycılı Mahallesi’nde 1 Kasım’da akşam saatlerinde H.D.’nin (61), kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.
İstihbarat şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki 23 güvenlik kamerasının görüntülerini 66 saat inceleyerek otomobilin traktörle çarpıştığını belirledi.
Traktörün arkasında dorse takılı olduğunu tespit eden ekipler, dorseyi Alaçam ilçesi Soğukçam Mahallesi’nde buldu.
Dorsenin, traktörü kullanan ve Şirinköy Mahallesi’nde ikamet eden S.T.’ye (39) emanet verildiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Doğanca Mahallesi’nde yakaladı.
İşlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen bu kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.