64 il için ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodla uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), fırtına, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle 64 il için ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodla uyarıda bulundu.
MGM kuvvetli yağış nedeniyle ‘sarı’ kodla uyardığı iller şöyle: Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Tekirdağ, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce.
Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ‘turuncu’ kodla uyardığı illerse şöyle: Antalya, Balıkesir, Gümüşhane, Giresun, Muğla, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon.
MGM, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından aynı uyarıyı yaptı.
Sarı ve turuncu kod nedir?
Sarı kod “Hava durumu potansiyel tehlikelidir” anlamına geliyor. Bu kodla “Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı” uyarısı yapılıyor.
Turuncu kodsa ‘hava durumunun tehlikeli’ olduğu anlamına geliyor. Bu kodla da “Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” uyarısı yapılıyor.