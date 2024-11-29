6,2 milyon dolarlık 'sanat eseri'ni yedi: Tadı çok daha iyi

Ünlü kripto para platformu TRON’un kurucusu Justin Sun, 6,2 milyon dolara aldığı ‘sanat eseri’ muzu yedi: “Tadı diğerlerinden çok daha iyi.”

Fotoğraf: Sotheby’s / X (Ekran görüntüsü)

Duvara bantlanmış bir muz olan ve Maurizio Cattelan’ın ‘Komedyen’ adıyla tanınan eseri, 20 Kasım’da Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılmıştı.

Sanat eserinden 1 ila 1,5 milyon dolar (Yaklaşık 34 milyon 608 bin lira) gelir elde etmesi bekleniyordu.

Eseri ünlü kriptocu Justin Sun, 6,2 milyon dolara almıştı.

Ancak ‘orjinal’ muzu Sun evine götürmeyecekti.

Sotheby’s Çağdaş Sanat Başkanı David Galperin, Associated Press’e eserle ilgili şöyle konuşmuştu:

“Cattelan’ın ‘Komedyen’ eserini satın aldığınızda satın aldığınız şey muzun kendisi değil. Sahibine verilecek şey, bu muzu ve koli bandını Maurizio Cattelan’ın orijinal sanat eseri olarak duvarına kopyalama izni ve yetkisi veren bir özgünlük sertifikasıdır.“

AFP‘nin haberine göre Sun, duvara bantlanan bir muzu, onlarca gazeteci ve influencer’ın önünde mideye indirdi ve şunları dedi: “Diğer muzlardan çok daha iyi. Bir basın toplantısında onu yemek de sanat eserinin tarihinin bir parçası olabilir.”

Sun ayrıca açık artırmayı kazandıktan sonra ‘inançsızlık’ hissettiğini ama ardından ‘bunun büyük bir şey olabileceğini fark ettiğini’ ve ’10 saniye sonra da muzu yemeye karar verdiğini’ anlattı.