Kahvaltıda ‘sanat eseri’ yedi: Benimkisi karşı isyan

Güney Kore’de bir sanat öğrencisi, Maurizio Cattelan’ın ‘muz’unu kahvaltı niyetine yedi.

Maurizio Cattelan’ın ‘WE‘ (Biz) enstalasyonunun bir parçası olan ‘duvara bantlanmış muz’dan ibaret ‘Komedyen’ adlı eseri, bugünlerde sergilendiği Seul’deki Leeum Sanat Müzesi’ni gezen sanat öğrencisi Noh Huyn-soo’nun kahvaltısı oldu.

Muzu yedikten sonra kabuğunu duvara bantlayan Noh’un görüntüsünü arkadaşı kaydetti.

BBC’nin haberine göre muzu ‘kahvaltısını etmediği için karnı acıktığı için yiyen’ Noh, Kore medyasının konuyla ilgili sorulara “Bir sanat eserine zarar vermek de bir sanat eseri olarak görülebilir, bunun ilginç olacağını düşündüm” dedi.

Cattelan’ın çalışmasını otoriteye karşı bir isyan olarak gördüğünü söyleyen Noh, yaptığının ‘İsyana karşı isyan’ olarak açıklanabileceğini belirtti.

Yerine yenisi yerleştirildi

Müze aynı noktaya yeni bir muz yerleştirirken Noh Huyn-soo hakkında herhangi bir şikayette bulunmadığını söyledi.

Sergilenen muz her iki ya da üç günde bir değiştiriliyor.

Bu ilk değil

‘Muz’un macerası Cattelan’ın 2019’da Art Basel Miami’de bir muzu duvara ‘duck tape’ adı verilen güçlü bir bantla yapıştırmasıyla başladı. İşin ilginci ‘Komedyen’ adlı eser 120 bin dolara alıcı buldu ve herkes bu eseri konuşur hale geldi. Performans sanatçısı David Datuna’nın muzu duvardan alıp yemesiyle daha da ilgi çekti.

İtalyan sanatçı Cattelan hiciv yaptığı eserlerle meşhur. 59 yaşındaki sanatçı bugüne kadar ‘duvara bantlanmış muz’ kadar olmasa da ses getiren eserleriyle biliniyor. Milano’daki borsa binasının önüne yerleştirdiği ‘L.O.V.E.’ isimli orta parmak heykeli, ‘America’ adını verdiği, kanalizasyon sistemine bağlı, herkesin kullanabileceği altın klozet yerleştirmesi, Papa’nın üzerine meteor düşürdüğü heykeli vb.