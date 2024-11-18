Dünyanın en pahalı muzu

Duvara bantlanmış bir muz olan Maurizio Cattelan’ın ‘Komedyen’ adlı eserinin müzayedede 1 ila 1,5 milyon dolara alıcı bulacağı düşünülüyor.

Fotoğraf: Sotheby’s

Duvara bantlanmış bir muz olan ve Maurizio Cattelan’ın ‘Komedyen’ adıyla tanınan eseri, 20 Kasım’da Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

Müzayede evine göre sanat eserinin 1 milyon ila 1,5 milyon dolar (Yaklaşık 34 milyon 608 bin lira) gelir elde etmesi bekleniyor.

Ancak eseri satın alan kişi ‘orjinal’ muzu evine götürmeyecek.

Sotheby’s Çağdaş Sanat Başkanı David Galperin, Associated Press’e, ‘Cattelan’ın ‘Komedyen’ eserini satın aldığınızda satın aldığınız şey muzun kendisi değil. Sahibine verilecek şey, bu muzu ve koli bandını Maurizio Cattelan’ın orijinal sanat eseri olarak duvarına kopyalama izni ve yetkisi veren bir özgünlük sertifikasıdır.’ dedi.

‘Komedyen’ adlı eser, 2019’da Art Basel’de viral oldu. Habere göre sıra dışı sanat eserinin üç baskısı 150 bin dolar kadara satıldı.

Cattelan 2021’de The Art Newspaper‘a muzun hikayesini şu anlamlı sözlerle anlatmıştı:

“Benim için ‘Komedyen’ bir şaka değildi, samimi bir yorum ve değer verdiğimiz şeylere dair bir düşünceydi. Sanat fuarlarında hız ve iş hüküm sürüyor. Bu yüzden bunu şöyle gördüm: Bir fuarda olmak zorundaysam, başkalarının resimlerini sattığı gibi ben de bir muz satabilirdim. Sistemin içinde oynayabilirdim ancak kendi kurallarımla.”

Günümüz sanat dünyasının sanata bakışını eleştirmek adına tasarlanmış eserin tahmin edildiği gibi milyon dolara satılıp satılmayacağı büyük merak konusu.