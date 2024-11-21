Dünyanın en pahalı muzu 6,2 milyon dolara satıldı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘Comedian’ adlı eseri (duvara bantlanmış muz) New York’taki Sotheby’s müzayedesinde 6,2 milyon dolara (yaklaşık 213 milyon 833 bin lira) satıldı.

Fotoğraflar: Sotheby’s

Duvara bantlanmış bir muz olan ve Maurizio Cattelan’ın ‘Komedyen’ adıyla tanınan eseri, 20 Kasım’da Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Müzayede evine göre sanat eserinin 1 milyon ila 1,5 milyon dolar (Yaklaşık 34 milyon 608 bin lira) gelir elde etmesi bekleniyordu.

New York Times‘ın haberine göre eser 6,2 milyon dolara satıldı.

Eseri, ünlü kripto para platformu TRON’un kurucusu Justin Sun satın aldı.

Ancak eseri satın alan Sun, ‘orjinal’ muzu evine götürmeyecek.

Sotheby’s Çağdaş Sanat Başkanı David Galperin, Associated Press’e eserle ilgili şöyle konuşmuştu:

“Cattelan’ın ‘Komedyen’ eserini satın aldığınızda satın aldığınız şey muzun kendisi değil. Sahibine verilecek şey, bu muzu ve koli bandını Maurizio Cattelan’ın orijinal sanat eseri olarak duvarına kopyalama izni ve yetkisi veren bir özgünlük sertifikasıdır.“

Cattelan 2021’de The Art Newspaper‘a muzun hikayesini şu anlamlı sözlerle anlatmıştı:

“Benim için ‘Komedyen’ bir şaka değildi, samimi bir yorum ve değer verdiğimiz şeylere dair bir düşünceydi. Sanat fuarlarında hız ve iş hüküm sürüyor. Bu yüzden bunu şöyle gördüm: Bir fuarda olmak zorundaysam, başkalarının resimlerini sattığı gibi ben de bir muz satabilirdim. Sistemin içinde oynayabilirdim ancak kendi kurallarımla.”