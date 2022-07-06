56 yaşında, ölen işadamının nüfusuna kaydediliyor: Sıra mirasta

Bursa’da 56 yaşındaki yüksek mühendis Hakan Yılmaz’ın, annesinin ameliyata girmeden önce verdiği bilgiyle başlayan hukuki süreçte ölen işadamı Ahmet Necati Yılmaz’ın nüfusuna kaydedilmesine karar verildi.

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AA’nın aktardığı habere göre Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren annesinin verdiği bilgiler üzerine aralarında soyisim benzerliği olan, Ahmet Necati Yılmaz’a yönelik 2009’da babalık davası açmıştı. İşadamı Yılmaz 2007’de yaşamını yitimişti.

İlk davadan tehdit edildiğini ileri sürerek bir miktar para karşılığında vazgeçen Yılmaz, 2020’de yeniden dava açmış, hakim iddialar üzerine mezarın açılmasına karar vermişti.

17 Aralık 2021’de mezar açılarak, diş ve kemik örnekleri alınmıştı. Örneklerin incelenmesinin ardından Hakan Yılmaz ile tekstilci işadamı Ahmet Necati Yılmaz’ın DNA’ları eşleşmişti. Eşleşmenin ardından tereke mahkemesinde miras tespiti davası da açılmış ve Ahmet Necati Yılmaz üzerinde bulunan bazı taşınmazlara ve şirket hisselerine tedbir kararı konmuştu.

Son olarak 5. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim, taleplerin değerlendirilmesinin ardından Ahmet Necati Yılmaz’ın, Hakan Yılmaz’ın babası olduğunun tesciline ve babasının nüfusuna kaydedilmesine karar verildiğini açıkladı.

‘Haklarımı sonuna kadar almak istiyorum’

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz şunları söyledi: “56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi, artık ben Ahmet Necati Yılmaz’ın oğluyum. Bu, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu ve mahkeme kararıyla tescillendi. Bundan sonra diğer mirasçılar gibi ben de kendimin ve çocuklarımın haklarını sonuna kadar almak istiyorum, mücadelem bu yönde olacak.”

Yılmaz’ın avukatı Hasan Aydoğdu ise dava devam ederken adli tıp raporu çıktıktan sonra Ahmet Necati Yılmaz’ın mirasına ilişkin taşınmazlarla ilgili tedbir kararı alındığını ifade etti.

Aydoğdu, şöyle konuştu: “Müteveffanın belli başlı şirketlerde, gerek kendi şirketleri gerekse dışardaki hisseleri olmak üzere malları var. Bunların bir kısmına tedbir konuldu ancak şu anda şirketlerle alakalı Ticaret Sicil Müdürlüğünden beklediğimiz belgeler var. Onlar istendikten sonra artık mahkeme kararıyla da bir engel kaldığını düşünmüyoruz, tereke temsilci atanması gerekiyor. Bu aşamadan sonra iki firmaya da tereke temsilcisi atanmasını ve Hakan Yılmaz’ın haklarının mahkeme tarafından, temsilci tarafından korunmasını bekliyoruz.”